Le donne sono penalizzate

"A regime la tassa dei rifiuti sarà calcolata sul numero di volte che si buttano i rifiuti indifferenziati. Ma qualcuno ha pensato che le, per 40 anni della loro vita, utilizzano gli assorbenti usa e getta? Il mio nucleo familiare è composto da 3in età da mestruazioni. Qualcuno mi spieghi perché devo pagare una tassa per un fatto meramente biologico. Noisiamo la metà della popolazione ma siamo dal calcolo del numero di conferimenti gratuiti. Vogliamo sforzarci di ridurre i rifiuti e trovare anche alternative all’assorbente usa e getta. E non per pagare di meno, ma per sensibilità ambientale.però scelte personalissime, riguardano il rapporto con il proprio corpo, il sentirsi a proprio agio. L’alternativa non può essere una tassa più alta". Laura Sponzilli