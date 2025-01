Ilfattoquotidiano.it - L’auto viaggia con il cane al guinzaglio sul cavalcavia dell’autostrada: la surreale scena diventa virale sui social. I testimoni: “Andava a 40km/h, è agghiacciante”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il conducente in auto. E il, un lupo cecoslovacco, all’esterno della vettura, che viene trascinato dalattaccato sulla portiera del passeggero mentre tenta a fatica di tenere il passo. È la(e vile)che si sono trovati di fronte gli automobilisti che percorrevano ildelstrada A22, nel tratto tra Santa Croce e Cantone di Gargallo, a Carpi, lo scorso 12 gennaio.A raccontarlo, sui, sono due ragazzi, Christian e Martina, che hanno ripreso lae contattato le forze dell’ordine. “Abbiamo notato quest’auto, non volevamo crederci. Mi sono affiancato alla Fiat e dopo aver suonato all’autista, gli ho chiesto di caricare ilperché eravederlo correre affannato ad una velocità di circa 40 km/h”, racconta Christian in un altro video.