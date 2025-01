Quotidiano.net - L’arte degli 007 e l’esperienza degli anni ’70

CanèÈ andata come doveva andare: bene, per tutti. Lo possiamo dire adesso che Cecilia Sala è a casa, e Abedini pure. Non certo all’inizio di questa vicenda di arresti incrociati in scenari melmosi come l’Iran, con l’ombra della guerra, i droni, la morte di soldati Usa addebitata alle tecnologie dell’ingegnere di Teheran arrestato a Milano per conto della Casa Bianca. Intreccio di interessi, triangolazione tra Paesi nemici, con l’Italia in mezzo: una matassa difficile da sbrogliare. Possiamo anche dire che per avere Cecilia qualcosa abbiamo dovuto mollare: Abedini, ma probabilmente non solo. Possibile, quasi certo. Il che è normale in queste trattative che devono conservare una quota di segretezza, componente essenziale per un buon esito della vicenda in corso e di altre che potrebbero presentarsi.