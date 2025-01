L’Aria che Tira Maurizio Gasparri beve un prosecco e fa l’etilometro in diretta | Ho bevuto solo un caffè ora vi faccio da cavia – Il video

Leggi su Open.online

«Houn, ho mangiato anche un cioccolatino». Alcolico?: «No, no un gianduiotto». Achesu La7, ospite di David Parenzo,si presta a fare un alcol test in studio. Il tema è quella del nuovo codice della strada. Con il senatore di Forza Italia c’è anche un ufficiale della polizia stradale. Poi il conduttore offre all’forzista un bicchiere die questa voltarisulta leggermente positivo. L’ufficiale di polizia però rassicura: «Sicuramente ad un test etilometro in strada sarebbe risultato negativo». «Oggi ho anche un convegno su Craxi, al Senato», spiega il senatore precisando che non guiderà, perché lo accompagnano. L'articolocheune fain: «Houn, ora vida» – Ilproviene da Open.