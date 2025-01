Linkiesta.it - La straordinaria storia de “La grande famiglia” e di chi ne fece parte

Leggi su Linkiesta.it

Una comunità nasce intorno a un luogo, a una lingua condivisa, a riti culturali più o meno cadenzati, ma anche grazie a leggende e racconti che passano di generazione in generazione e forgiano un passato comune nel quale riconoscersi. Spesso alcuni di questi elementi si dimostrano talmente radicati nell’identità degli individui da riuscire a resistere anche alla prova dello spazio o del tempo, come accade in occasione di migrazioni lunghe e destabilizzanti. Anzi, spesso è proprio ripetendo i riti con cui si è cresciuti che molti riescono a trovarsi a casa, anche lontani dal proprio Paese d’origine. Accade oggi e forse accadeva ancor di più in passato, quando migrare, trasferirsi, iniziare una nuova vita altrove, poteva significare non sentire mai più la voce della propria madre, rivedere i propri fratelli dopo decenni, venire a conoscenza di eventi importanti come nascite, matrimoni, morti solo tramite lettera, se qualcuno inaveva imparato a leggere e scrivere.