Lortica.it - La metamorfosi

Leggi su Lortica.it

A volte, la mattina, quando attraverso il parco e vedo i merli che “pedinano” in cerca di insetti, mi colpisce la loro agilità, anche se non regge il confronto con quella dei passerotti. Hanno tutti una voracità famelica, e in un certo senso mi somigliano.Pochi giorni fa mi sono divorato mezzo salamino, tagliato a fette spesse un dito, ed è stata una soddisfazione incredibile, mentre gli altri si limitavano al cappuccino al bar. Sì, sono vorace, mi adatto a tutto. Negli anni Settanta, al mercato dei ladri di Bangkok, una venditrice di banane e noci di cocco mi offrì parte del suo piatto di gamberi fritti. Ho assaggiato di tutto: dalla zuppa forte con serpente al pesto di insetti cotti. Dall’Asia all’Africa, e persino in America, mi adatto a tutto, proprio come un maiale.Tra l’altro, secondo lo zodiaco cinese, il mio segno è lo Scorpione, ma potrei benissimo essere un maiale.