La Lube vince finalmente anche in trasferta Prova autoritaria e bottino pieno in terra laziale

Cisterna Volley 0Civitanova 3 CISTERNA VOLLEY: Fanizza, Finauri, Ramon 7, Pace, Tarumi, Tosti, Faure 10, Diamantini 1, Czerwinski, Baranowicz 1, Mazzone 7, Rivas, Bayram 5, Nedeljkovic 5. All. FalascaCIVITANOVA: Chinenyeze 7, Gargiulo, Loepkky, Orduna ne, Bisotto ne, Balaso, Boninfante 3, Hossein, Nikolov 14, Lagumdzija 15, Dirlic ne, Podrascanin 5, Bottolo 13, Tenorio ne. All. Medei Arbitri: Canessa e Cappello Parziali: 23-25, 20-25, 17-25 UnaCivitanova spietata conquista la vittoria sul campo del Cisterna Volley riuscendo a trovare nei finali di set il cinismo necessario per piegare i laziali. Avvio all’insegna dell’equilibrio con Podrascanin che si fa vedere sia in attacco che a muro. Cisterna risponde, Mazzone piazza il muro che riporta i laziali in vantaggio 6-5.