Anteprima24.it - La Dea Bendata bacia la Campania, vinti oltre 49mila euro con due “5” al Superenalotto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIlpremia la. Nel concorso di venerdì 10 gennaio è stato centrato a Capua un “5” da 33.070,85presso la Tabaccheria Riv N°1 in Corso Appio, 24. Nell’estrazione dell’11 gennaio a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, centrato un “5” da 16.728,18nel Royal Bar in via Passanti, 211.L’ultimo “6” da 89,2 milioni diè stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 gennaio è di 57,7 milioni di.L'articolo La Dealacon due “5” alproviene da Anteprima24.it.