Gamberorosso.it - La cucina delle nonne in onda su Gambero Rosso Tv: arriva il nuovo programma con otto protagoniste

Il successo che riscuotono leinè ormai noto. Nonostante non tutte sappianore, molte altre hanno coccolato (e continuano a farlo) figli e nipoti con ricette tradizionali, pranzi e cene faraonici, piatti semplici e nostalgici. A volte capita pure che are sia il nonno o che le anziane signore cucinino con i loro nipoti diventati grandi chef. Uno degli esempi più belli è quello di Peppe Guida e sua mamma Rosa, per tutti Nonna Rosa, instancabile colonna dei ristoranti di famiglia e anchetrasmissioni televisive di cui Peppe da anni è protagonista da anni sulTv, come Questa Terra è la mia Terra.Ladella nonna suEd è sempre ila lanciare per la prima volta untutto dedicato alle, Con le mani in pasta – Storie di vita autentiche, in cui lesonoaffiancate da Chiara Nicolanti, ftrice di Nonna's Handmade Pasta with Grandma e Nonnalive.