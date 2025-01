Lanazione.it - La Cestistica cede il passo alla capolista

SPEZZINA51S.GIOVANNI VALDARNO65(16-16, 34-38, 41-46) LA SPEZIA: Mbaye 10, Templari ne, Moretti 19, Missanelli 15, Diakhoumpa 7, Candelori, Guzzoni, Guerrieri, Ratti ne, Varone, Murgese ne. All. Corsolini. SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi 5, De Giovanni 4, Rossini 8, Policari 13, Lazzaro ne, Stroscio 2, Cruz Ferreira 13, Amatori 4, Di Fine, De Cassan 16. All: Garcia Fernandez. Arbitri: Alessio Chiarugi e Michele Melai. LA SPEZIA - Seconda sconfitta consecutiva per la, costretta a capitolare 51-65 al cospetto dellaSan Giovanni Valdarno. Le bianconere reggono stoicamente tre quarti, poi nell’ultimo accusano la stanchezza per via delle rotazioni ristrette, permettendo al Galli Basket di fuggire e non guardarsi più indietro. Le spezzine gettano il cuore oltre l’ostacolo nonostante la situazione di emergenza, con Templari e Granzotto out oltre a D’Angelo che aveva già lasciato lanei giorni antenti al match, e riescono a tenere testaprima forza del campionato per trenta minuti, finché reggono le energie, grazie ad alta intensità e determinazione.