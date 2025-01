Liberoquotidiano.it - Kyrgios, la pagliacciata finisce in disgrazia: il punto con cui si fa ridere dietro dal mondo | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Anche ferito fa spettacolo", commentano su X l'unico lampo di Nick. Il 29enne australianostritolato dal modesto inglese Jacob Fearnley nel primo turno degli Australian Open: l'arci-nemico (mediatico) di Jannik Sinner aveva promesso che in caso di incrocio con l'azzurro avrebbe rivoltato contro il numero 1 del tennis mondiale tutto lo stadio. Ci hanno pensato prima il tabellone (i due si sarebbero potuti incontrare solo in finale) e poi il campo a dimostrare quanto fosse ridicola la minaccia., semplicemente, assomiglia a un ex giocatore con un ego ancora immotivatamente smisurato. E un'indole da "pagliaccio" da giocoliere, che va bene per qualche torneo d'esibizione ma che non si addice a uno slam. Sotto di due set e sul 40-0 a suo favore sul 3-3 nel terzo,sciorina tutto il suo repertorio molto folcloristico prima con una battuta da sotto che cerca di cogliere di sorpresa Fearnley, poi con un colpo sotto e infine un colpo daalla schiena.