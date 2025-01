Napolipiu.com - Kvaratskhelia-Napoli, Mendes intermediario per il Manchester United

per il">Il potente procuratore portoghese starebbe gestendo la possibile partenza del georgiano dal, con ilalla finestra.Il futuro di Khvichapotrebbe avere un regista a sorpresa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, dietro al possibile addio del georgiano alci sarebbe Jorge, il potente procuratore di stelle come Cristiano Ronaldo e José Mourinho.Una situazione che starebbe facendo infuriare Aurelio De Laurentiis, attualmente a Los Angeles. Il patron azzurro, come riporta il quotidiano, è impegnato in continue call sul tema, segno di una trattativa in piena evoluzione.Il georgiano, che ha nuovamente posticipato il suo rientro in Italia previsto ora per fine settimana, avrebbe incontrato a Roma i suoi agenti ed emissari parigini.