Ilnapolista.it - Kvara ci ricorda che è vietato innamorarsi. Ma grande partita di Neres contro Giulietta

Leggi su Ilnapolista.it

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO ALLA 20° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25.Al tifoso è concesso l’esultanza per l’hic et nunc.E poi subito riporre emozioni e batticuore nell’albo dei ricordi.Da sfogliare con parsimonia.Vietati i rimpianti..A memoria non ricordo casi simili.Un fuoriclasse che chiede di andar via a metà campionato.Andare via da una squadra prima in classifica.Davvero incomprensibile.Faccio una riflessione.Lo sport impone a chi lo pratica un solo obbiettivo di felicità. La vittoria.Possibile che il danaro abbia così tanto potere da cancellare le motivazioni più elementari di una scelta di vita?Rinunciare a giocarsela.Un ragazzo di 23 anni decide di rinunciare alla felicità.