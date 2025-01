Lanazione.it - Kouassi, assente ingiustificato. Si salva solo Perugi ma non basta

BRUNELLI 6 Incolpevole sulle reti incassate. Per il resto veramente poco impegnato. FIASCHI 6 Impegno e grinta non mancano. Pecca tecnicamente nei passaggi, ma è uno degli ultimi a mollare. CELA 6 Non fa errori ma i piccoletti del San Marino a volte sfuggono con la loro velocità. PUPESCHI 6 Gara ordinata e precisa in marcatura. Si spinge anche all’assalto senza fortuna nel finale6,5 Uno dei migliori nella sua squadra. Bene nelle due fasi.4,5nel match. Non accende mai la luce e fa meno del compitino. Dal 53’ FALTERI 5 Sbaglia clamorosamente la palla che avrebbe potuto riaprire la partita. CECCHI 5 Macchia la sua discreta prestazione perdendo il pallone che spalanca il 2-0 al San Marino. Dal 70’ ASPRONE s.v. ROSI 5,5 Tanta confusione e tanta corsa mescolati assieme.