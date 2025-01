Ilnapolista.it - Juventus, manca una crescita caratteriale di Motta: il Bologna e lo Spezia non sono la Juve (Tuttosport)

La profonda analisi della situazione alla Continassa da parte di. Il responso è che ladeve invertire la rotta e lo può fare solo se il suo allenatore cambia approccio. “i 12 pareggi in campionato nonbilanciabile dalle sole due sconfitte stagionali“. Anche il derby, secondodominato nel secondo, rivela le cose che non vanno. “Se poi alla fine avesse vinto il Toro ci sarebbe stato poco da controbattere“.“Laha perso quella cattiveria che ti permette di azzannare le partite: una qualità tipica delle grandi squadre e in particolare un marchio di fabbrica storico della”.Leggi anche: Ladifa quel che può ma più di tanto non riesce a ottenere, il problema è più grave di quanto sembra (Giornale)Thiagodeve imparare a rapportarsi con i calciatoricontinua.