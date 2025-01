Sport.quotidiano.net - Juventus in difficoltà: mai così male negli ultimi 14 anni

Torino, 13 gennaio 2025 – Non è sicuramente il momento migliore per la, che anche nel derby contro il Torino non è andata oltre il pari. Dopo un inizio di stagione col botto, nel quale i bianconeri sembravano potersi iscrivere alla lotta per il titolo, sono presto sprofondati fino al quinto posto in classifica, alla distanza siderale di 14 punti dal Napoli capolista. Nonostante più volte sia Thiago Motta che Giuntoli abbiano ammesso come l'obiettivo dellasia quello di arrivare tra le prime quattro, non si può dire che finora la stagione della Vecchia Signora stia andando secondo i piani. Se da un lato va evidenziato il fatto che i bianconeri sono ancora imbattuti in campionato, dall'altro non si può non considerare che le 7 vittorie messe a referto finora sono troppo poche.