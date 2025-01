Calciomercato.it - Juventus, è fatta per Alberto Costa: domani sarà a Torino | CM.IT

Il difensore è il primo colpo di mercato di gennaio dellaLasi appresta ad accogliere il primo acquisto della sessione invernale del calciomercato., èperCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itDopo il blitz dei giorni scorsi, documentato dalla nostra redazione, e il sorpasso definitivo di ieri ai danni dello Sporting Clube de Portugal, è arrivata la definizione della trattativa per. Il terzino destro, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it,volerà alla volta di, nel giorno di Atalanta-. Solito iter prima della firma del contratto, valido fino al giugno 2029. Al Vitoria Guimaraes, proprietario del cartellino del portoghese, circa 15 milioni di euro, bonus inclusi.Chiuso, Giuntoli si concentrerà sugli altri obiettivi, tra difesa e attacco, con i nomi di Araujo, complicato dopo l’infortunio di Inigo Martinez, ma non impossibile, e Kolo Muani in cima alla lista.