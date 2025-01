Sport.quotidiano.net - Juve, Motta verso l’Atalanta: “Siamo arrabbiati dopo il derby”. Vlahovic ancora in dubbio

Torino, 13 gennaio 2025 – Dodici pareggi, quattordici punti di ritardo dal Napoli seppur con una partita in meno. Lasembra tagliata fuori dalla lotta scudetto e il fatto che sia accaduto già a gennaio, così presto, la dice lunga sulle difficoltà incontrate da Thiagoalla sua prima vera avventura sulla panchina di una big. Il pareggio nel, l’ennesimo, ha scontentato un po’ tutti, soprattutto per chi vive l’ambiente con il motto ‘vincere è l’unica cosa che conta’. Servirebbe una reazione e la partita di martedì controrappresenta un banco di prova, perché un ennesimo passo falso incrinerebbedi più la fiducia, con molti tifosi che rimpiangono Allegri e Conte. Insomma, le pressioni sono tutte sul tecnico.: “” Delusioneilcon il Torino, con il pareggio agguantato da Vlasic con una fase difensiva troppo morbida per una squadra che di nome fa