Johnson & Johnson acquisisce Intra-Cellular Therapies | accordo da 146 miliardi di dollari

, colosso del settore farmaceutico, ha completo l’acquisizione di. L’azienda ha stipulato unper acquisire tutte le azioni della società biofarmaceutica che si occupa di sviluppo e terapie per i disturbi del sistema nervoso centrale. L’operazione è costata 132ad azione in contanti. L’equity valute totale è stata di circa 14,6diè il gruppo fondato da Paul Greengard, neuroscienziato che nel 2000 ha vinto il premio Nobel per la medicina.vola nel premarket: +36 per centoNel premarket al Nasdaq, dopo l’annuncio, le azioni della società biofarmaceutica sono salite di quasi il 36 per cento a 128,7. Tra i farmaci più famosi messi sul mercato ci sono anche il Caplyta, usato per la schizofrenia e la depressione bipolare, e l’ITI-1284, in fase di studio per l’ansia e per psicosi legate all’Alzheimer.