Movieplayer.it - John Malkovich è il leader di una setta nella prima foto dell'horror Opus, in anteprima al Sundance 2025

Leggi su Movieplayer.it

La nuca diin una immagine di, misteriosotargato A24 che avrà la sua anteala fine mese. Un nuovoA24 in arrivo sul grande schermo. Si tratta di, pellicola interpretata dalla star di The Bear Ayo Edebiri e dache verrà presentata in antealsvelata da USA Today vediamonei panni deldi unamolto popolare tra i suoi adepti. A24 distribuirànelle sale americane il 14 marzo. La pellicola scritta e diretta da Mark Anthony Green sarà il primodi A24 a uscire nel. Il film è stato descritto come un "pop appariscente che racconta un teso esperimento .