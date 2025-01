Cityrumors.it - Italia nella morsa del freddo, l’esperto in esclusiva: “Ecco quanto durerà”

L’inverno è ritornato a bussare alla porta del nostro Paese. Temperature crollate e neve anche in pianura. Il meteorologo inai nostri microfoniDopo i primi giorni dell’anno caratterizzati da un clima mite, la situazione è completamente cambiata. Da venerdì sull’è presente un ciclone che sta portandoin tutto il Paese e pioggia e neve (anche a quote pianeggianti) su parte del Centro e al Sud. Un quadro destinato a restare invariato anche per un po’ e poi è attesa la rimonta dell’anticiclone con il sole pronto di nuovo a splendere sull’intesa penisola.delin: “” (Ansa) – cityrumors.itLa nostra redazione ha contattato Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it, per fare il punto della situazione e capire anche cosa aspettarci nei prossimi giorni dal punto di vista meteorologico in