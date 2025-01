Agi.it - Italia al gelo: maltempo e nevicate al Centro-Sud

Leggi su Agi.it

AGI - Forti venti gelidi sull', neve ale al Sud, sole al Nord e freddo su tutto il Paese. Diversi i disagi, tra alberi caduti, allagamenti e difficoltà per le auto a causa della neve. Dalla Campania alla Calabria, molti istituti scolastici oggi sono rimasti chiusi. Oggi resta l'allerta gialla su gran parte del Meridione: le sette regioni interessate sono Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Allerta a Napoli Tra le situazioni più pesanti quella di Napoli. La metropolitana è stata aperta per dare riparo ai senzatetto, imbiancato il Vesuvio dalla cima alle pendici, interrotti i collegamenti con Capri e le isole.e danni sulle province di Salerno, Benevento e Avellino. Otto escursionisti, usciti per un'escursione sul monte Cervati, non erano riusciti a fare rientro a causa dell'intensa nevicata e sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco e volontari della Protezione civile.