Inzaghi due notizie per Inter-Bologna | c’è importante recupero – Sky

ha ricevuto due importantidall’allenamento di oggi ad Appiano Gentile, in vista della partita tradella diciannovesima giornata.DUE– L’oggi si è allenata per preparare la partita contro ildella diciannovesima giornata di campionato. Niente da fare per Mkhitaryan (leggi il comunicato ufficiale). Ma dall’allenamento di oggi alla Pinetina arrivano aggirnamenti in merito alle condizioni di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu. Il collega Andrea Paventi, da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha dato due: «Mkhitaryan salta il, ma proverà ad esserci contro l’Empoli. Marecupera per mercoledì Acerbi. Calhanoglu invece salterà la partita contro gli emiliani, quindi chance ancora per Asllani. Verrà valutato di giorno in giorno.