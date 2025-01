Ilgiorno.it - Investito dal treno. La città piange Trecarichi deceduto a 52 anni

Leggi su Ilgiorno.it

Dolore inper la morte di Marco, il 52ennesabato pomeriggio dalall’altezza del passaggio a livello di via Argine Poschiavino. A quanto sembra l’uomo era uscito per una passeggiata e stava camminando con gli auricolari quando, all’altezza dello sbarramento, ha deciso di attraversare non accorgendosi dell’arrivo del. La salma è stata ricomposta all’ospedale di Sondrio e si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, toccherà ai carabinieri di Tirano ricostruire la dinamica del tragico incidente. Alla famiglia si è stretta tutta la comunità di Tirano, il padre Marioè molto noto inper aver lavorato come medico all’ospedale Morelli di Sondalo e per il suo ruolo nei Lyons.