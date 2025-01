Lanazione.it - Inner Wheel aretini, celebrata la Cerimonia delle Candele con la partecipazione del vescovo

Arezzo, 13 gennaio 2025 – L’Club Arezzo e l’Toscana Europea hanno celebrato venerdì scorso la, che segna la ricorrenza della fondazione del Club service femminile. La partecipatissimaè stata realizzata in due momenti successivi. Il primo con la splendidapresso la Cattedrale di Arezzo, una concelebrazione eucaristica arricchita dalla benedizione e dalle parole di compiacimento per le iniziative dei club pronunciate daldi Arezzo, Andrea Migliavacca.che poi ha preso parte anche al secondo momento celebrativo, quello estremamente simbolico dell’accensione, che si è tenuto presso il Circolo Artistico di Arezzo. Migliavacca ha espresso anche in questa occasione il proprio apprezzamento per i valori e gli obiettivi a cui l’si ispira nella sua azione sociale.