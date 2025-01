Ingv | nel 2024 16 826 eventi sismici in Italia come gli altri anni

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 13 gen. (askanews) – Sono 16.826 i terremoti localizzati neldalla Rete sismica nazionale (Rsn) dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (): in media poco più di 46al giorno (due in più rispetto al 2023), circa due terremoti all’ora. Una tendenza in linea con i dati degliprecedenti: dal 2019, infatti, il numero totale dei terremoti localizzati nel nostro Paese si mantiene stabile tra i 16.000 e i 17.000annui, in calo rispetto al triennio 2016-2018 quando l’centrale venne interessata dalla sequenza sismica iniziata con il forte terremoto di Accumoli (Rieti) del 24 agosto 2016. I numeri delsono stati rilasciati in queste ore dai sismologi dell’che,ogni anno, hanno analizzato H24 i terremoti registrati ine nelle aree limitrofe dalle Sale di Sorveglianza dell’Istituto a Roma, Napoli e Catania.