Incontro Trump-Putin, attesa e allarme per il vertice. Svizzera e Serbia si fanno avanti per ospitarlo

Il mondo intero osserva, e lo fa trattenendo il fiato. Il faccia a faccia tra Donalde Vladimirsi preannuncia come l’appuntamento che potrebbe mettere la parola fine alla guerra in Ucraina e riscrivere l’ordine mondiale. Ma la vera sfida, per ora, sembra essere scegliere dove ospitare questo storicoin pole position: neutralità e storia a suo favoreLa, con la sua tradizione di neutralità e il prestigio di essere stata il teatro di incontri diplomatici cruciali, si candida a ospitare l’evento. «È troppo presto per parlare di questo», frena Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, citato dalla Tass. Ma lanon è la sola, anche laè pronta a contendersi il ruolo di anfitrione. E mai come in questo caso la scelta del luogo sarà simbolica e portatrice di un messaggio forte.