Incidenti di bellezza famosi | le labbra rifatte male delle star

Unaconseguenze della sovraesposizione mediatica è stato il desiderio, sempre più diffuso, di averepiù piene e voluminose. Il risultato è che molte persone, da attrici a personaggi dellosystem italiano e internazionale, a sottoporsi a trattamenti estetici, come filler e chirurgia. Tuttavia, non sempre il risultato è all’altezzaaspettative: in alcuni casi si vedono veri e propridi, conche diventano oggetto di critiche e meme sui social. E se succede ai VIP di ritrovarsi con un lavoro fatto, a maggior ragione potrebbe succedere ai comuni mortali che non hanno i mezzi economici o la conoscenza di professionisti capaci.