Ilgiorno.it - Incidente sulle piste del Monte Pora: studentessa di 14 anni cade e si ferisce, soccorsa da un carabiniere

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo), 13 gennaio 2025 – L’escursione assieme alla classedelha avuto un fuori programma, questo pomeriggio, che non era stato messo in conto per unadi 14di Bergamo, che mentre scendeva da una pista è caduta per una cinquantina di metri procurandosi diversi traumi che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La ragazza – che si trovava assieme al resto dei compagni e ai professori del liceo Mascheroni – stava, da quanto si è capito, affrontando un dosso quando ha perso il controllo degli sci ed è ruzzolata. A soccorrerla, risparmiandole così, ulteriori conseguenze, undel VII Reggimento “Laives”, i militari erano infatti impegnati in un servizio di controllodel comprensorio sciistico bergamasco. La 14enne è stata portata con l’elisoccorso al pronto soccorso del “GiovXXIII”.