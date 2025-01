Ilnapolista.it - In sei mesi Antonio Conte ha costruito una macchina da punti quasi perfetta (Repubblica)

In seihaunada. Lo scriveall’indomani dalla netta vittoria contro il Verona per 2-0. Nella notte che ha sancito l’addio a Kvaratskhelia, poi, è emersa una nuova stella. È quella di David Neres, “il nuovo eroe per puntare allo scudetto”.C’è vita anche senza Kvaratskhelia. Oraha NeresScrivecon Marco Azzi:“C’è vita anche senza Kvaratskhelia e il Napoli ha approfittato della sfida al Maradona contro il Verona per lasciarsi subito alle spalle i veleni per l’addio del campione georgiano, ormai a un passo dal Psg. Gli azzurri hanno infatti conquistato lo stesso la quinta vittoria consecutiva in campionato (2-0, autorete di Montipò e gol di Anguissa) e hanno rafforzato il loro primato in classifica, cancellando anche il ko subito nel debutto in campionato contro la squadra veneta.