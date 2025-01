In radio il nuovo singolo di Anna "Una tipa come me"

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 13 gen. (askanews) –sarà in tutte lein Italia con il“Uname”,estratto dall’album 3 volte certificato Platino, “Vera baddie”. Si tratta di uno dei brani più amati dai fan, andato virale su TikTok, già certificato Oro (FIMI/GFK) e che parla delle imperfezioni del nostro carattere. “Io non cambierò comunque, farò sempre su e giù. Resta qua pure quando il mio umore va down, down, down”. Scritta a Los Angeles,chiede di accettare tutti gli “up” e i “down” che si vivono emotivamente nel nostro quotidiano. Ognuno ha dei difetti caratteriali, degli “alti” e dei “bassi”, che però non devono essere uno scoglio. “Sono molto affezionata a questo pezzo, perché ha delle sonorità che non ho mai esplorato” – racconta. La traccia è stata realizzata con la collaborazione dei produttori americani Westen Weiss (Post Malone, A$AP Rocky, Camila Cabello, Future, Lil Nas X, Katy Perry), Mac Sutphin (Lil Yachty, Wiz Khalifa) e il producer multiplatino vincitore di 2 Grammy Awards, Matt Cohn (The Weeknd, SZA, Charli XCX).