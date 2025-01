Liberoquotidiano.it - "Imperatrice, sei stupenda": Casa a Prima Vista, il clamoroso bikini di Ida Di Filippo | Guarda

Ida Diha già realizzato il suo proposito per il nuovo anno. L'agente immobiliare, diventata molto popolare grazie alle sue apparizioni in, si era ripromessa di trascorrere il suo compleanno in. Lei è nata a febbraio, ma questo non le ha impedito di festeggiare la sua ricorrenza con un mese di anticipo. E quindi eccola, mentre sfoglia unada urlo e si gode il sole e la tintarella. In un carosello postato su Instagram, si vede l'agente immobiliare del programma in onda su Real Time mentre si gode il sole su una sdraio a bordo vasca. "Il 2025 è iniziato col botto - ha scritto Ida Di-. Ho festeggiato il mio finto compleanno (ma almeno conmare!). Primo obiettivo raggiunto - ha poi aggiunto -, un (quasi) compleanno incon il mio amore! E voi? Qual è il vostro primo sogno da realizzare in questo nuovo anno?".