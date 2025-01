Gamberorosso.it - Il visionario chef Terry Giacomello lascia ristorante NIN. Ecco l'annuncio

È durata meno di due anni l’avventura dialNIN a Brenzone sul Garda, all’interno del Park Hotel Belfiore. L’con un laconico comunicato da parte dell’ufficio stampa dell’albergo: “NIN – si legge - annuncia che la collaborazione con lonon proseguirà nella stagione 2025. Il progetto avviato dalloè stato costellato da importanti riconoscimenti e sono stati raggiunti ambiziosi traguardi ma, alla luce di nuove prospettive future, con consapevolezza e in estrema armonia, è stata presa la decisione di proseguire separatamente i rispettivi cammini professionali e imprenditoriali”. Nulla si sa dei motivi che hanno portato al divorzio. Non certo i risultati: con l’arrivo diNin aveva conquistato la stella Michelin immediatamente, nell’edizione 2024, e l’aveva confermata in quella 2025.