Il turismo all’aria aperta vale 8 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo all'aria aperta ha accolto in Italia, nel 2024, 11 milioni di arrivi e 68 milioni di presenze, dimostrando la sua capacità di attrarre un settore sempre più orientato a esperienze sostenibili e innovative. Sono alcuni dei dati resi noti dall'ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, in occasione della fiera internazionale di Utrecht, nei Paesi Bassi, dove ha presentato l'outdoor italiano come eccellenza nel panorama globale.