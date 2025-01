Sport.quotidiano.net - Il Sansepolcro non sbaglia. Armillei resta al comando

CANNARACANNARA: Stefanelli, Cardoni (51’ Ismailji), Ricci, Bolletta (88’ Vinti), Subbicini, Roselli, Vitaloni (60’ Della Vedova), Montero, El.Bertaina, Ferrario (83’ Camilletti), Schvindt. All. Ortolani.: Vassallo, Carbonaro, Merciari, Gorini, Tersini, Lorenzoni, Brizzi (57’ Bruschi), Gennaioli (88’ Corsini), Bartoccini (85’ Petricci), Pasquali (79’ Barculli), Mariotti (60’ Quadroni). All.. Arbitro: Augello di Agrigento. Reti: 14’ El.Bertaina, 33’ Pasquali, 36’ Tersini. NOTE: Spettatori 300 circa. Recuperi: pt 2’, st 5’. Ammoniti: Bolletta, Schvindt, Merciari. CANNARA - Ilnon si ferma più. Dopo aver vinto all’andata e in finale di Coppa, i biturgensi battono il Cannara anche allo Spoletini. Lo scontro diretto si chiude sul 2-1 per la compagine diche trionfa da ex.