Quotidiano.net - Il rapporto Ue sulle tasse. Gli italiani ora pagano l’Iva. L’economista: l’effetto dei bonus

La verità è che come sempre di sottostimiamo. E allora forse è meglio farlo dire agli altri: il ‘Vat gap in Eu 2024’, presentato a Bruxelles negli ultimi giorni di dicembre, dice che non è il nostro paese la patria degli evasori fiscali. A fare peggio di noi, con, sono nell’ordine: la Romania, la Grecia, la Croazia, la Slovacchia, e fin qui i maligni potrebbero dire che non c’è niente di che festeggiare. Ma evadono più di noi anche il Belgio di Maastricht e la nordica Lituania, per dire, mentre la Francia che pure ci supera è ben più vicina a noi che all’integerrima Austria o alla Germania. IL REPORT UE L’indice in questione, espresso in percentuale, è riferito al 2022, ultimo anno disponibile, si chiama Vat compliance gap e indica la differenza stimata tra le potenziali entrate Iva nel caso in cui tutti pagassero e l’importo effettivamente riscosso dalle autorità fiscali locali.