Sport.quotidiano.net - Il Perugia di Zauli intanto si è preso il Curi. Ora serve un cambio di marcia in trasferta

Trovare aspetti positivi e gioire per i successi: Lambertocerca di spingere l’ambiente, almeno i suoi giocatori, a vedere i progressi per creare le condizioni e l’umore giusti per proseguire nella crescita. E qualcosa di buono c’è sicuramente: il suosi è, il. Dopo un avvio di campionato che ha visto lo stadio di casa teatro di sconfitte anche rumorose, con Entella, Rimini e soprattutto Milan Futuro, nella gestionei biancorossi hanno conquistato tre vittorie e due pareggi, collocando ilal secondo posto insieme alla Ternana con 11 punti nella parziale classifica. Una continuità importante, grazie alle vittorie conquistate con Arezzo, Campobasso e Carpi e ai pareggi nel derby con la Ternana e con la Pianese. Anche se le reti segnate sono appena sei, sono quelle subite, solo due, a fare la differenza e a rilanciare la squadra nello stadio di casa.