Terzotemponapoli.com - Il Napoli Basket cede ad una forte Virtus Bologna per 86-75

Riporta il sito ufficiale delche non vi è stato nulla da fare per la squadra partenopea a. Nell’ultima giornata del girone di andata la squadra di Coach Vallialla, che ha sempre condotto la gara, e deve affidarsi al girone di ritorno per cercare i punti salvezza.Segafredo: primo quartoIl primo canestro lo firmada tre con Cordinier. Immediata la replica dicon la bomba di Zubcic. Allunga lacon un parziale di 7-0. Gli azzurri sbagliano dalla lunetta evola a più 11 sul 17-6 a tre minuti dalla fine del primo tempo. Belinelli da tre è micidiale con gli azzurri che stentano ad entrare in partita. Il primo periodo si chiude con laavanti nel punteggio 26-13.Segafredo: secondo quartoIn avvio del secondo periodo Treier trova la bomba del meno 10, ma non cambia l’inerzia della gara conche non riesce ad accorciare.