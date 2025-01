Linkiesta.it - Il gastro-pub, quella giusta misura che mette d’accordo tutti

In Italia, nella stragrande maggioranza dei casi, non siamo in grado di concepire un modello di pub che sia qualcosa di diverso dal ritrovo calcistico, i pavimenti appiccicosi, l’ambiente prevalentemente maschile e l’odore della birra abbandonata. In altri Paesi, a partire da Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, Olanda, Germania e diversi Paesi del Nord Europa, vige un vero e proprio culto del pub. Vi sarà forse capitato di ritrovarvi nella city della capitale britannica e vedere, a partire dalle 17.30 circa per le successive due ore, gruppi di impiegati in giacca e cravatta concedersi pinte di Pilsner ghiacciata.Volentieri all’aperto, nonostante un clima spesso rigido anche nelle stagioni intermedie. Il pub ècostruzione che nonostante un’architettura di grattacieli e palazzi di vetro, nonostante la tipologia di quartiere, la posizione o l’etnia prevalente, trova sempre e comunque una sua collocazione.