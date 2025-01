Lopinionista.it - “Il fattore umano” indaga le conseguenze dell’impetuosa crescita socioeconomica della Corea del Sud

ROMA – “Il” per questo secondo appuntamentostagione ci porta indel Sud. Il documentario “The korean game” in onda martedì 14 gennaio alle 23.10 su Rai3leeconomica e sociale che ha portato ladel Sud a diventare la società più stressata dell’Asia orientale. Quello che altri Stati hanno realizzato nel corso di secoli, ini lo hanno raggiunto in settant’anni diventando la quarta potenza economica asiatica e la decima al mondo per pil. Un rapidissimo sviluppo socioeconomico che nasconde molti lati oscuri.Uno dei fattori principali del successono è il suo sistema scolastico e la dedizione di tutta la nazione all’istruzione. L’intera società è basata su un sistema altamente competitivo che ha come obiettivo il successo.