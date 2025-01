Ilrestodelcarlino.it - Il dovere del ricordo. Liliana Segre: in un film il suo testamento morale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fisicamentenon c’era, ma la sua figura e il suo carisma hanno emotivamente pervaso l’intera serata di ieri sera al Teatro Sperimentale, in chiusura della tre giorni finale di “Coltiva la Capitale“, ultimo lembo che ha sigillato definitivamente il 2024 pesarese vissuto per intero sulla ribalta nazionale. Da oggi siamo tornati normali. Perno dell’appuntamento, tutto "volutamente e per scelta incentrato sulla pace e sulla speranza", come ha detto in apertura il sindaco Andrea Biancani, la proiezione deldocumentario ““ del regista Ruggero Gabbai, anche lui salito sul palco prima della proiezione assieme al vicesindaco Daniele Vimini, al figlio dellaAlberto Belli Paci, a Franco Vaccari, presidente di Rondine Cittadella della Pace, la località in provincia di Arezzo dove, come in una comunità terapeutica, con una permanenza di due anni si può “convivere“ con il nemico cercando di comprenderne le ragioni e e di farlo diventare un altro da te ma non uno da abbattere.