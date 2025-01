Il Ddl sicurezza le nuove tutele alle forze dell’ordine il no al pressing della Lega e il sì alle richieste del Colle | la linea di Meloni dopo le manifestazioni

Leggi su Open.online

Il ddlprocede verso l’approvazione. Spedito, ma senza fretta, anche perché lascelta dal principale partito di governo e dalla presidente del Consiglio, Giorgia– almeno per ora – è di utilizzarlo per raccogliere diverse esigenze arrivate in queste settimane. E cioè tutelare ulteriormente le(che già nell’attuale disegno di legge vedono rafforzate parecchie prerogative), e d’altro canto, però, ascoltare i rilievi del Quirinale su alcuni punti, per evitare che manchi la firma al testo e finisca con un rinvioCamere che potrebbe accendere le energie dell’opposizione. L’iter al SenatoIl testo, approvato in prima lettura alla Camera, è ora in discussione davanticommissioni Prima e Seconda (Affari costituzionali e Giustizia) al Senato, dove si stanno già trattando i diversi articoli, con discussione e votazione.