Ilrestodelcarlino.it - Il Colombaro torna a sorridere, United sprecone

CAMPAGNOLA 4 CASTELNUOVO 1 CAMPAGNOLA: Vlas, Cavicchioli, Marzi, Parisi, Camara, Ricciotti (20’ Consiglio), Camillo (73’ Cortese), Montanari (83’ Pedrazzoli), Jocic, (63’ Chakir), Rivi, Carlucci (90’ Pignagnoli). A disp.: Vioni, Mora, Vetere. All. Manfredini CASTELNUOVO: Menozzi, Giglioli, Fontanesi (71’ Pellin), Le Guern, Baroni, Manini (54’ Copertino), Bellei Ponzi, Buffagni, Carbone (62’ Stanzani), Pivetti, Bellentani (71’ Solieri). A disp.: Ripesi, Paltrinieri, Nizzoli, Reggiani, Cantaroni. All. Casagrandi Arbitro: Krolikowski di Modena Reti: 37’ Carlucci, 51’ Jocic, 64’ Chakir, 68’ Rivi, 94’ Pellin Note: espulsi al 56’ Bellei Ponzi, al 57’ Reggiani dalla panchina, ammoniti Camillo, Montanari, Cavicchioli Il Castelnuovo crolla in dieci a Campagnola. Al 37’ Parisi ruba palla e serve Carlucci che segna con un lob.