Spazionapoli.it - “Il club apre alla cessione”, il Napoli prepara l’assalto: sarà il sostituto di Kvaratskhelia!

Leggi su Spazionapoli.it

CalciomercatoUltimissime – Ilazzurro sia piazzare un colpo di mercato dopo l’addio (ormai probabile) di Khvicha. Sono ore molto calde per ile non solo. Ancora una volta, il mercato invernale ha regalato grosse sorprese al calcio italiano e non solo. Infatti, nei prossimi giorni, ilazzurro metterà a segno una delle cessioni più importanti di sempre. La cifra è sicuramente molto importante, ma inevitabilmente Antonio Conte perderà qualcosa sul piano tecnico-tattico. Da qui, nasce infatti la volontà del DS Manna di piazzare un nuovo grande colpo in attacco.L’obiettivo delè Garnacho: lo UnitedIlè pronto a salutare Khvichanelle prossime ore. Il talento georgiano lascerà la città tra la delusione generale, la quale però non gli impedirà di approdare in Francia, precisamente a Parigi.