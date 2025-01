Lanazione.it - I "simboli" del paese. La chiesa di San Biagio e il teatro La Baracca

Leggi su Lanazione.it

La frazione di Casale conta circa 2000 anime. Pochi gli extracomunitari tra i residenti, la maggior parte di origine cinese. Ladi San, la parrocchia del, ha una struttura medievale, risalente all’anno poco dopo il mille come testimonia un muro scoperto e restaurato negli anni 70, ma molto trasformata nel Settecento e Ottocento. A Casale è presente inoltre ilLache nasce nel 1993-1994 dalla ristrutturazione di una vecchia costruzione di legno utilizzata dai contadini come deposito di attrezzi, e che la gente del posto indicava appunto come "la". Negli anni l’edificio, che per la sua struttura è chiamato anche ‘casa-’, è stato interamente restaurato e messo a norma. Dal 2003 al 2012 ilLaha fatto parte della rete territoriale toscana di "Sipario Aperto.