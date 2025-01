Quotidiano.net - I nordcoreani usati come "esche umane" per i droni ucraini. Nel diario di un soldato la spietata strategia di guerra

Roma, 13 gennaio 2024 - Un disegno suldi unnordcoreano schierato sul fronte russo-ucraino ha rivelato quella che sarebbe unadi: le truppe di Pyongyang verrebbero usate“esca umana” per abbattere i. Gli appunti del caduto sono stati resi pubblici sul canale Telegram delle Forze per le Operazioni Speciali ucraine (Sof). Tra le pagine pubblicate, fittamente riempite di caratteri hangul (l’alfabeto coreano), appare un piccolo disegno a penna: un, rappresentatoun omino stilizzato, attira l’attenzione di un drone nemico, mentre due compagni si nascondono per abbatterlo. “Nel taccuino di un ufficiale delle forze speciali nordcoreane ucciso nel Kursk, viene descrittodare la caccia a un drone ucraino con un'esca viva”, si legge sul canale delle Sof ucraine.