I genitori di Ramy gelano la sinistra: "Giustizia senza divisioni politiche"

«Condanniamo fermamente tutte le forme di violenza e vandalismo avvenute durante le manifestazioni delle ultime ore». È quanto scrive, in una nota, la famiglia diElgaml, il 19enne del quartiere Corvetto di Milano, morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nel capoluogo lombardo. «Perdere Rami - viene sottolineato - è per noi un dolore grande, indescrivibile. Il nostro unico desiderio è che lasia fattaalcuno sfruttamento o manipolazione. Siamo profondamente rattristati e preoccupati nell'apprendere che il nome diviene utilizzato come scusa per atti di violenza». «Noi, la famigliaAl-Jamal, vorremmo esprimere in modo chiaro e fermo la nostra posizione riguardo agli eventi che hanno seguito la tragedia che ci ha colpito con la perdita del nostro caro figlio Rami - si legge ancora nella nota della famiglia - Crediamo che la memoria dideve essere un simbolo di unità, non di divisione o distruzione.