Liberoquotidiano.it - Huawei e IUCN lanciano il progetto Tech4Nature per proteggere le barriere coralline del Kenya

- NAIROBI,, 10 gennaio 2025 /PRNewswire/, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura () e il partner localeWildlife Service (KWS) hanno lanciato ilper monitorare ela barriera corallina e la biodiversità nel parco marino e riserva di Kisite-Mpunguti, in.In linea con l'iniziativa TECH4ALL die con laGreen List, l'obiettivo deltriennale è rafforzare l'efficacia del monitoraggio e della gestione dell'area protetta. Situato sulla costa meridionale del, il parco marino e riserva di Kisite-Mpunguti deve affrontare numerose sfide legate alla tutela della natura. Queste includono:"è undi vasta portata che rientra nell'iniziativa di inclusione digitale TECH4ALL di, in cui esaminiamo i modi per implementare la tecnologia e l'innovazione in vari settori della nostra vita quotidiana, migliorando gli standard globali e assicurandoci uno stile di vita sostenibile nel mondo", ha affermato Khadija Mohamed, Direttore delle relazioni con i media e il governo per