Anteprima24.it - Gruppo Nuova Cusano, interrogazione al sindaco su alcuni aspetti della ‘Sagra dei Funghi 2024’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Conn. 13 del 13 gennaio 2025 abbiamo interrogato ilsuSagra dei2024 diMutri, di cui ancora si parla nella nostra Comunità. Quest’anno, purtroppo, abbiamo registrato anche forti critiche e lamentele da parte di numerosi visitatori, distandisti ed espositori, di esercenti commerciali del posto, semplici cittadini e operatori stessiSagra. Tutte tematiche che tratteremo compiutamente in futuro.Allo stato, abbiamo concentrato la nostra attenzione nel ringraziare tutto il personale dipendente del Comune e i tanti operatori a supportomanifestazione per l’impegno profuso nelle 25 giornate in cui si è svolta la Sagra: parcheggiatori, ausiliariviabilità, guide turistiche, animatori etc.