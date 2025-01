Ilgiorno.it - Grandi predatori, il Parco Nazionale dello Stelvio in aiuto degli allevatori

Bormio (Sondrio), 13 gennaio 2025 – IlLombardia si muove indelle province di Sondrio e Brescia i cui animali sono messi a rischio dai. Nelle scorse ore è stato pubblicato il bando “Strumenti per la protezione del bestiame: bando per la cessione in comodato d’uso di materiali per la mitigazione dei danni dacarnivori”. “Supportare glidel territorio è uno dei nostri compiti, per questo abbiamo deciso di pubblicare questo bando, che riteniamo uno strumento utile per chi alleva le proprie bestie in quota – dice il direttore delFranco Claretti - ilcontinua la raccolta di istanze di richiesta per la fornitura in comodato d’uso di materiali per la prevenzione dei danni dacarnivori sul bestiame domestico”.